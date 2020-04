Coronavirus : un "drive-in" de dépistage du Covid-19 à Carentan

Le pôle santé de Carentan-les-Marais s'est organisé avec la mairie, la communauté de communes et le laboratoire d'analyses médicales pour pouvoir procéder à des tests de dépistage du coronavirus. L'accès au drive de dépistage est réservé aux personnes munies d'une prescription médicale.

Un dispositif de prélèvements pour le dépistage du coronavirus est en place à partir de ce mardi 21 avril 2020 à Carentan-les-Marais dans la Manche. La mairie et la communauté de communes ont proposé au laboratoire d'analyses médicales de la ville de mettre leurs moyens à sa disposition pour ces tests. Le pôle santé (médecins et infirmiers) pourra procéder à des tests deux fois par semaine, les mardis et jeudis (si besoin la fréquence peut passer à quatre fois par semaine).

Sur prescription médicale

L'accès au drive de dépistage est réservé aux personnes qui ont une prescription médicale et qui auront été enregistrées auprès du laboratoire d'analyses de Carentan. Les patients ne devront pas se rendre physiquement au laboratoire. La prise de rendez-vous se fait au 02 33 42 34 15.