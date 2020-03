Coronavirus : un drive pour le dépistage dans le Territoire de Belfort

C'est une initiative unique dans le nord Franche-Comté. Le laboratoire d'analyses médicales de Trévenans propose sur son parking, un “drive” pour le dépistage du coronavirus. Un test réservé exclusivement aux personnels soignants, mais aussi aux femmes enceintes et aux personnes présentant des symptômes. Depuis une semaine, près de 300 personnes se sont déjà fait testés dont une centaine rien que pour la journée de ce mardi. "Les gens nous appellent, on leur donne un rendez-vous, souvent le lendemain, ensuite ils viennent avec leur ordonnance et se garent sur le parking" explique le docteur Thomas Schmitz, médecin biologiste et responsable du laboratoire.

Le prélèvement dure quelques secondes

Une fois garés, les gens restent dans leur voiture la fenêtre ouverte, et une infirmière vient faire le prélèvement. "Ce prélèvement se fait à l'aide d'un long coton-tige qu'on introduit à l'intérieur de chacune des narines, on va assez profondément jusqu'au niveau de la gorge pour prélever les secrétions, mais cela ne dure que quelques secondes" explique le docteur Schmitz. Les patients testés reçoivent ensuite les résultats sur leur adresse e-mail ou par courrier.