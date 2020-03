Coronavirus: un Ehpad de la Vienne déplore un décès et huit cas de contamination

Dans son communiqué journalier l'Agence Régionale de la Santé confirme ces deux nouveaux cas de Covid-19 qui touchent le département de la Vienne et notamment l' Ehpad de la Puye. L'ARS précise "Il s’agit d’une femme résidente à l’EHPAD Sainte-Elisabeth de La Puye ayant été en contact avec les cas annoncés les jours précédents. Elle a été transférée au CHU de Poitiers. Egalement une soignante de l’EHPAD dont la situation est en cours d’investigation".

Tous sont des résidents de l’EHPAD

Il s’agit de quatre femmes et d'un homme, tous sont des résidents de l’EHPAD Sainte-Elisabeth de la Puye. Ils ont été hospitalisés au CHU de Poitiers. Egalement une autre soignante de ce même établissement dont l’état de santé n’est pas inquiétant. Elle est maintenue à domicile. L’ARS se dit particulièrement vigilante à la situation de cet EHPAD et l’accompagne dans la mise en œuvre des mesures de gestion nécessaires pour limiter la propagation du virus.

Le décès dans la Vienne était celui d'une résidente

De son côté le Directeur Adjoint confirme ces informations à France Bleu Poitou "Six résidents et deux soignants ont été positifs au test (...) et malheureusement le décès (recensé dimanche, Ndrl) dans la Vienne était celui d'une résidente de l'Ehpad après son hospitalisation au CHU". Damien Daubisse reconnait qu'au sein de la maison de retraite l'inquiétude est grandissante mais que tout est mis en oeuvre pour comprendre par quel biais le coronavirus est entré dans l' établissement et souligne surtout que tout est mis en place pour préserver les autres résidents et les personnels.