Coronavirus : un enfant hors de danger à Nancy

Alors qu'aucun cas de coronavirus n'est avéré en Lorraine, un enfant de 2 ans est ce mercredi matin en confinement à l'hôpital d'enfant de Nancy.

Le jeune garçon revient d'un séjour en Italie. Des analyses pratiquées ces dernières heures permettent de dire que les résultats sont négatifs.

Six malades étaient hospitalisés ce mardi soir à Nancy. Tous ont passé les tests au Coronavirus . Ils sont tous négatifs. Quatre d'entre eux sont en attente des résultats, "sans gravité particulière", précise la direction du CHRU.

Aucun cas de Coronavirus avéré donc pour l'heure au CHRU de Nancy. Le centre hospitalier nancéien - rappelons-le - est en capacité de réaliser le diagnostic biologique du Covid 19 et met en place dès aujourd'hui une structure d'accueil et de dépistage spécifique pour le Coronavirus.

Toute personne présentant des symptômes (fièvre, difficultés respiratoires et toux) ne doit pas se déplacer chez son médecin par précaution. Il faut appeler le 15 et un médecin évalue la nécessité d'orienter ou pas le patient vers le service des maladies infectieuses pour une recherche virologique. Recherche qui permettra de conclure si oui ou non le patient a été infecté par le coronavirus..

