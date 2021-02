Coronavirus : un projet de concert "test" avec 2000 spectateurs, près de Saint-Malo

Les organisateurs du festival No Logo BZH, et des scientifiques du CHU de Rennes et de l'EHESP de Rennes, développent un projet de festival-test. Un événement qui aurait lieu au Fort Saint-Père, près de Saint-Malo, au mois de mai, sur deux jours de concert en plein-air avec 2.000 spectateurs.

Comme à Paris, ou Marseille, un projet de festival-test est en préparation à Rennes. Les organisateurs du festival de reggae No Logo BZH, qui a lieu chaque année au Fort Saint-Père, près de Saint-Malo, veulent tenter l'expérience d'un festival sur deux jours. Avec l'appui de scientifiques et de spécialistes du CHU de Rennes et de l'EHESP, l'école des hautes études en santé publique de Rennes, le projet prévoit des mesures sanitaires permettant à un festival d'avoir lieu malgré les contraintes sanitaires liées au Covid-19.

L'objectif est de démontrer aux autorités mais aussi au public, qu'il n'y a pas plus de risque à aller voir un concert que d'aller faire ses courses.

Le secteur du spectacle vivant, est quasiment à l'arrêt depuis un an, "il est indispensable qu'on puisse évaluer les risques à reprendre des spectacles, pour retrouver une vie à peu près normale" estime le professeur Pierre Tattevin, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Rennes.

Pour Michel Jovanic, l'organisateur du festival No logo BZH "les politiques ont besoin d'être rassurés, avec un protocole validé qui permettent de garantir l'organisation d'un événement dans des conditions de sécurité sanitaire optimales"

Deux concerts en plein air, avec un camping sur site

A Paris et Marseille, des projets similaires sont menés avec des concerts dans des lieux clos, où la question du renouvellement de l'air est complexe, et plus risqué en terme de circulation du virus. Le projet breton est complémentaire à ces initiatives. "L'originalité de notre projet est qu'il se déroule en plein air" précise l'organisateur du festival No Logo BZH. La jauge sera réduite à 2000 personnes, masquées. Il y aura deux soirées concerts, mais aussi des stands d'exposition, de la restauration, une buvette. Les festivaliers pourront rester sur-place au camping.L'objectif est de créer un événement dans les conditions réelles d'un festival d'été.

Un test négatif à présenter, comme pour prendre l'avion

"Dans le projet, l'idée est que les spectateurs présentent un test négatif réalisé dans les 48heures, comme lorsqu'on doit prendre un avion pour l'étranger" explique le professeur Pierre Tattevin. C'est l'un des premiers éléments du protocole à l'étude. "Nous discutons entre scientifiques, et organisateurs du festival pour voir ce qui est le plus acceptable pour le public, le plus rassurant aussi"

En attente du feu vert des autorités

"Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué" _lance Michel Jovanic, qui espère que la situation sanitaire permettra de réaliser le protocole au printemps. Mais l'organisateur, comme les scientifiques planchent sur le projet avec beaucoup d'espoir "On ne peut pas rester confiner dans des grottes. Il faut qu'on essaye de proposer des solutions, pour retrouver une vie à peu près normale"._

La toute nouvelle agence nationale de projets de recherche sur les maladies émergentes, doit indiquer dans les prochaines semaines si le protocole peut être validé, "si les preuves sont suffisantes pour dire que ce n'est pas dangereux d'aller à un concert à l'issue de l'expérience " ajoute le professeur Tattevin. Il y a encore de nombreuses étapes à franchir avant que le ministère de la santé et celui de la culture acceptent ce projet. Mais cela fait partie des projets les plus enthousiasmants de cette fin d'hiver" sourit le professeur Pierre Tattevin. Si le feu vert est donné, le festival-test aura lieu en mai.