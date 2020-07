Coronavirus : un foyer à la centrale de Belleville sur Loire

Ces douze salariés sont en quatorzaine et plusieurs centaines de personnes, les cas contacts, ont été testées. Les résultats ne sont pas encore tous connus mais pour l'instant, aucune n'est positive...C'est pour l'instant, le cluster le plus important dans le Cher, depuis le déconfinement. Ces douze salariés travaillaient sur le chantier de la révision décennale du réacteur numéro 1 de Belleville. Ils sont de la même entreprise. Ils ont présenté des symptômes chez eux, durant le dernier weekend de juin. Le lundi matin, à la centrale, ils ont donc été pris en charge, testés et renvoyés chez eux. D'après EDF, environ 500 personnes, ayant pu être en relation avec ses salariés ont été diagnostiquées. Aucun cas ne s'est avéré positif mais tous les résultats ne sont pas encore connus. EDF a appliqué le protocole préconisé par les autorités sanitaires : les algeco qui servaient de vestiaires ont été nettoyés, désinfectés et confinés. Le chantier de révision décennale du réacteur numéro un n'a pas été arrêté. Les activités se poursuivent dans le respect des distanciations sanitaires et avec port du masque obligatoire comme c'était déjà le cas.