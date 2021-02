Coronavirus : un foyer de contamination à l'Ehpad de Saint-Aignan-sur-Roë retarde la campagne de vaccination

Un foyer de contamination au coronavirus a été récemment repéré dans une maison de retraite de Saint-Aignan-sur-Roë, une commune du sud-ouest mayennais, ce qui a retardé la campagne de vaccination. Des résidents et du personnel ont été infectés par la Covid-19.

L'épidémie de Covid-19 a durement touché l'Ehpad de Saint-Aignan-sur-Roë. Une trentaine de cas positifs ont été détectés après un test massif pratiqué dans cette maison de retraite, chez les résidents et le personnel soignant. Un foyer de contamination qui a retardé la campagne de vaccination prévue fin janvier.

"Tout est allé très vite, le plus embêtant dans cette histoire, c'est de prendre du retard sur la campagne de vaccination", reconnait le directeur adjoint de l'établissement, Aurélien Balzeau.

Le 25 janvier dernier, plusieurs cas de coronavirus ont donc été repérés. Puis rapidement, c'est plus d'une trentaine de résidents qui contractent le virus, ainsi que du personnel soignant. Ce foyer de contamination aura eu comme conséquence de retarder la campagne de vaccination, qui était prévue fin janvier, impossible alors d'injecter les précieuses doses.

Des infirmières libérales sont venues prêter main forte à l'Ehpad

Aurélien Balzeau indique, par ailleurs, qu'il a été obligé de faire appel à des infirmières libérales pour stabiliser la situation afin que le virus ne circule plus et ne fasse pas davantage de dégâts, "heureusement qu'elles étaient là pour nous aider". La direction de l'Ehpad assure que cette vague épidémique a fait peu de décès, sans donner de détails plus précis.

La reprise de la campagne de vaccination devrait reprendre normalement la semaine prochaine, le jeudi 18 février.