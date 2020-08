Coronavirus : un foyer de contamination au centre de loisirs Port Neuf à La Rochelle

Trois animateurs et trois enfants du centre de loisirs de Port Neuf de La Rochelle ont été testés positif au Covid-19. Tous les salariés et les enfants pris en charge par les animateurs sont dépistés à partir de ce lundi. Le centre de loisirs a été fermé.

Tout est parti d'un animateur qui ressentait en milieu de semaine dernière des symptômes inquiétants : toux, fièvre et maux de tête. L'animateur du centre de loisirs du quartier Port Neuf a été testé au Covid-19 et sans surprise, le résultat s'est avéré positif jeudi dernier, déclenchant aussitôt la recherche de cas contacts.

Tous ceux qui avaient approché l'animateur ont à leur tour été dépistés, et cinq autres cas positifs ont été découvert : trois enfants, et deux autres animateurs étaient également porteurs du virus a annoncé ce lundi l'Agence Régionale de Santé (ARS). Toutes les familles ont été prévenues, afin qu'elles mettent en place des mesures de surveillance, et appliquent scrupuleusement les gestes barrière.

L'état de santé des personnes contaminées n'inspire pas d'inquiétude

Les six personnes de ce premier foyer de contamination en Charente-Maritime depuis la fin du confinement présentent "peu ou pas de symptômes" selon le communiqué de l'ARS, et "leur état de santé n'inspire pas d'inquiétude". Un dépistage de l'ensemble des salariés du centre de loisirs et des enfants ayant été pris en charge par l'animateur identifié comme le "patient zéro" est mis en place à partir de ce lundi. Les activités du centre de loisirs du quartier Port-Neuf ont été interrompues en fin de semaine dernière, quelques jours avant la fermeture estivale prévue.

L'ARS appelle à la vigilance et continue à ouvrir des centres de dépistage du Covid-19 en Charente-Maritime

Suite à la découverte de ce foyer de contamination, l'Agence Régionale de Santé rappelle que "seule une vigilance collective permettra d'assurer le bon déroulement de l'été", et qu'il est primordial de continuer à appliquer les gestes barrières, la distanciation physique et le port du masque. Le port du masque est d'ailleurs obligatoire sur le Vieux Port à La Rochelle et autour du marché depuis le 22 juillet.

De nombreux centres de dépistage ont été ouvert en Charente-Maritime - Agence Régionale de Santé

Un nouveau centre de dépistage du Covid 19 a été inauguré ce lundi matin sur l'Ile-de-Ré, sur le parking du collège de Saint-Martin-de-Ré. L'ARS publie la liste des centres et les règles permettant de se faire dépister et rappelle que tous les mercredis, une opération de dépistage gratuit se déroule à La Rochelle dans la salle de l'Oratoire (6, bis rue Albert 1er), de 10h à 17h. Il s'agit "d'identifier et des casser les chaines de transmission du virus" dans les lieux d'arrivées et de séjour touristique.

La semaine dernière, un cas de Covid-19 avait été découvert à La Rochelle dans le bureau de poste de l'Hotel de Ville. Deux bureaux de poste avaient été fermés, cinq postiers ont été testés. Les résultats ne sont pas encore connus, mais les deux bureaux (de l'Hotel de Ville, et Cap Ouest) rouvrent demain mardi. La CGT dénonce une réouverture qui "met en danger les salariés et les usagers".