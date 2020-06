Coronavirus - Un foyer de contamination découvert dans un abattoir en Mayenne

Quatre employés de l'abattoir d'Azé, près de Château-Gontier-sur-Mayenne, ont été contaminés par le Covid-19 a annoncé l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire. Ils ont été aussitôt isolés et placés en quatorzaine.

Selon l'ARS, que France Bleu Mayenne a contacté, un salarié de l'abattoir de volailles SNV, appartenant au groupe sarthois LDC, a été récemment contaminé par le coronavirus.

Le 8 juin dernier, un dépistage de l'ensemble du personnel a été organisé. Trois autres employés ont été alors détectés positifs Covid-19 et isolés. Asymptomatiques, ces ouvriers sont en arrêt maladie, placés en quatorzaine et suivis par les autorités sanitaires. Toutes les personnes contacts ont été identifiées et également isolées souligne l'ARS : "aucun autre dépistage massif n'est prévu".

L'abattoir d'Azé emploie au total 55 personnes au sein de l'unité de travail et à la maintenance. L'activité se poursuit normalement indique le groupe LDC : "aucune chaine de transmission n'a été repérée au sein de l'entreprise. Toutes les mesures de sécurité sont prises comme la distanciation physique, la distribution de gel hydroalcoolique et le port de protection bucco-nasale".

Depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs foyers de contamination ont été recensés dans les abattoirs en France. Le gouvernement fait savoir qu'il n'y a aucun danger à consommer de la viande.