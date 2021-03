Coronavirus : un foyer épidémique au lycée général d'Uzès

Santé Publique France vient de publier ce jeudi les derniers chiffres sur l'évolution du Covid et ils sont toujours très élevés. Près de 25 400 personnes ont été hospitalisées ces dernières 24 heures en France, et désormais plus de 4.200 personnes atteintes du coronavirus sont en réanimation. Dans contexte, un foyer épidémique a vu le jour au lycée général Charles Gide à Uzès (Gard).

Plusieurs cas ont été détectés ces derniers jours dans cet établissement scolaire. Des classes ont été fermées et au moins un professeur est hospitalisé dans un état grave selon les syndicats d'enseignants.

La situation, évidemment, est suivie de près par Philippe Maheu, le directeur académique des services de l'Education nationale (DASEN) du Gard. "On a ces derniers jours une circulation importante du virus, qui a contraint le chef d'établissement à mettre à distance dans un premier temps des élèves de Terminale, puis de Seconde et de Première. La situation évolue, puisqu'on a eu encore aujourd'hui (jeudi) six cas supplémentaires parmi les élèves de Terminale. Il nous faut isoler les élèves et les protéger. le proviseur avait prévu le retour des élèves de Terminale lundi prochain, le retour est par conséquent retardé au 29 mars".

Le lycée, en revanche, ne sera pas totalement fermé.