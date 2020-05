Coronavirus : un futur traitement fabriqué à Alès

Soigner le plus rapidement possible les malades atteints par le Covid-19. C'est l'objectif en attendant un futur vaccin qui pourrait peut-être être mis au point en 2021. Des traitements sont d'ores et déjà en cours de fabrication, c'est le cas à Alès (Gard). La filiale du groupe de biopharmaceutique LFB produit pour le compte de la société de biotechnologie Xénothéra basée à Nantes, le premier lot clinique du XAV-19.

Un "candidat-médicament" qui pourrait stabiliser l'état de certains patients déjà hospitalisés afin qu'ils ne soient pas placés en réanimation. "Xénothéra est une entreprise qui développe depuis longtemps des anticorps dirigés contre les virus explique Odile Duvaux, la présidente de la société de biotechnologie nantaise. Nous avons observé que nos anticorps étaient particulièrement intéressants pour lutter contre les infections virales graves. Il nous a donc semblé important depuis 2016 de concevoir un produit dirigé contre le coronavirus. Ce produit nous l'avons préparé, nous avons validé notre technologie en injectant nos anticorps sur des patients dans une autre indication. C'est la raison pour laquelle nous avons été prêts à démarrer très rapidement cette année le développement du XAV-19 pour lutter contre le Covid-19."

Un traitement pour des patients déjà hospitalisés

"Dans certains cas, le virus prend le pas sur les défenses du patient. C'est là que son état peut s'aggraver. Le XAV-19 permet de fournir au patient des anticorps qui suppléent les siens et qui remplace ses défenses. C'est un traitement dédié aux patients qui rentrent à l'hôpital. Ils sont dans une forme "modérée" de la maladie. Le traitement permettra que leur état s'aggrave et leur évitera un passage en réanimation ce qui leur permettra de sortir plus vite de l'hôpital."

Un accord signé avec LFB en avril

Pour fabriquer le premier lot clinique de XAV-19, Xénothéra a signé un accord mi- avril avec la filiale alésienne du groupe de biopharmaceutique LFB. "Une biothèque n'a pas la capacité de fournir elle-même des lots pharmaceutiques, c'est à dire des lots adaptés et sécurisés pour le traitement chez l'homme. L'usine d'Alès du LFB a une connaissance extrêmement pointue de la purification des anticorps. Nous avons été très bien reçus par des gens qui ont compris l'urgence de la situation. On a battu un record puisque le premier lot va sortir à Alès à la mi mai. C'est un véritable exploit puisqu'en général, ce genre de mise en place prend plutôt entre 6 et 8 mois." 25 des 70 salariés de l'usine alésienne sont mobilisés sur ce projet. Après la production, il faudra mettre le XAV-19 en flacon et s'assurer de sa sécurité.

Un premier essai clinique, dont l’autorisation est en cours auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament, pourrait ensuite être mené sur plusieurs dizaines de patients, sous la coordination du CHU de Nantes en juillet, puis sur plusieurs centaines de patients hospitalisés dès la rentrée de septembre, dans plusieurs centres hospitaliers répartis sur tout le territoire.

Trouver des financements

Pour financer cette opération, Xénothéra a fait un appel aux dons auprès de particuliers, ce qui lui a permis de réunir 100.000 euros. "Ça a déclenché une sensibilisation des politiques de la Région Pays de la Loire et de la Métropole de Nantes qui ont eux aussi mis la main à la poche. Au niveau national, c'est plus lourd et ça prend plus de temps confie Odile Duvaux. Aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé les millions nécessaires pour sécuriser cette opération. _Je remarque toutefois qu'il y a une volonté de la part des acteurs publics d'accélérer les choses. Nous avons été reçu rapidement par l'ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) et nous avons présenté notre projet au Ministère de la Santé et au cabinet du Premier ministre fin avril, soit moins de 6 semaines après le lancement du XAV-19, ce qui est un exploit. On a donc bon espoir d'être entendu et financé par les pouvoirs public_s".

"S'unir plutôt que d'être en concurrence"

Odile Duvaux reconnait que ce traitement n'est pas le seul pour soigner les malades atteints du COVID-19 mais toutes les pistes thérapeutiques doivent être explorées aujourd'hui. "Les cliniciens auront besoin d'un certain nombre de médicaments complémentaires les uns des autres et non pas d'un seul. Plusieurs essais cliniques se font en parallèle pour comparer l'efficacité des différents traitements. Le but, c'est de guérir les gens, d'éviter la mortalité à l'hôpital et la surchauffe des services hospitaliers en réanimation. Il faut unir nos forces plutôt que de tomber dans la compétition."