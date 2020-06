Omar Amara est un ingénieur gardois de 32 ans. Il a lancé le 11 mai dernier l'application SOS Public WC, qui permet de repérer les toilettes publiques et les pharmacies dans un rayon d'un kilomètre. Le but : trouver des endroits pour se laver les mains facilement.

Coronavirus : un Gardois lance une application pour repérer les toilettes publiques et s'y laver les mains

L'application géolocalise les toilettes publiques et les pharmacies dans un rayon d'un kilomètre

Réflexe important en temps normal, le lavage des mains est devenu indispensable depuis la pandémie de coronavirus. Mais encore faut-il en avoir la possibilité, lorsque l'on est en centre-ville par exemple. C'est pour cela que Omar Amara, ingénieur gardois de 32 ans, a lancé le 11 mai dernier l'application SOS Public WC, qui géolocalise dans un rayon d'un kilomètre les toilettes publiques et les pharmacies : "J'ai voulu répondre à l'immédiateté en lançant cette application, explique son créateur. Une des mesures phares pour empêcher la propagation du Covid-19, c'est le lavage des mains. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver de l'eau et du savon." Plusieurs professionnels de santé ont encouragé Omar Amara à lancer son application.

Un projet que l'ingénieur souhaite développer avec les municipalités

L'application est très simple d'utilisation : il suffit de se rendre sur le site et de lancer une recherche. SOS Public WC marche partout en France. "On peut déplacer le marqueur en fonction de notre localisation. Là par exemple, je l'ai placé en face des Arènes et l'application a repéré quatre toilettes publiques dans un rayon d'un kilomètre", raconte l'ingénieur.

Seul problème : si les toilettes sont fermées, hors d'usage ou sans savon, Omar Amara ne peut pas le savoir. "Je n'ai pas accès à ces données, explique-t-il. C'est pour cela que j'aimerais travailler avec des municipalités, pour mettre à jour l'application."