Coronavirus : un généraliste vauclusien cesse ses consultations faute de masque FFP2

Le docteur Alain Reboul a affiché sa décision sur la porte de son cabinet à Beaumes-de-Venise: "Je suis navré, après 40 ans d'exercice, d'être obligé de surseoir à mes consultations et bien entendu je m'engage à les reprendre dès que je serai équipé de masques FFP2. C'est aussi pour protéger mes patients et continuer à pouvoir les soigner parce que le jour où nous, les médecins généralistes de première ligne, on sera confiné ou en quarantaine ou bien en réanimation, comment les gens vont pouvoir se soigner? Donc c'est aussi dans l’intérêt de mes patients que je reste opérationnel. Pour être opérationnel j'ai besoin de ces masques. D’ailleurs depuis la semaine dernière, je leur en parle et ils ont très bien compris, je n'ai pas eu une seule remarque négative !"

Selon le Conseil de l'Ordre, c'est le premier professionnel de santé qui prend cette décision dans le Vaucluse.

Seuls les masques de type FFP protègent réellement en milieu infectieux

Depuis plus de deux semaines, les syndicats de médecins libéraux réclament des masques à haut niveau de protection (dits FFP2) et non des masques chirurgicaux. Car il existe deux grandes familles de masques : les masques chirurgicaux protègent l’environnement, si l'on éternue par exemple, pour que le chirurgien ne projette rien, mais ils sont aussi destinés à ce qu'un malade ne contamine pas d'autres personnes.

Et puis il y a les masques dits FFP [filtering facepiece particles]. Ils sont équipés de filtrations qui protègent le porteur de son environnement et qui permettent de côtoyer un malade contagieux. Ce sont des masques aux normes industrielles généralement utilisés autrement qu’en matière de santé, plutôt en milieu infectieux pour toute intervention générant de la pollution. Ils sont reconnaissables à leur forme en "bec de canard" et sont de trois types (FFP1, FFP2 ou FFP3) selon la puissance de la filtration. Ils sont jetables car leur durée de vie n’excède pas trois heures d’utilisation.

L'État a passé commande le mois dernier de 200 millions de masques FFP2 auprès des quatre fabricants français. Les usines françaises ont annoncé fonctionner 24 heures sur 24. Il faudra cinq mois pour honorer la commande en totalité.

Le masque FFP2 bien différent du masque chirurgical © Maxppp - Philippe Turpin