Coronavirus : un grand centre de dépistage ouvre au Zénith de Lille

Alors qu'Emmanuel Macron a promis lors de son interview télévisée mercredi soir une nouvelle "stratégie" de tests pour détecter les cas de Covid, un nouveau centre de prélèvements ouvre ce vendredi 16 octobre dans le hall du Zénith de Lille. Dans un premier temps, plusieurs centaines de prélèvements pourront être effectués quotidiennement mais dans les prochains jours, le centre devrait passer à plus d'un millier de prélèvements quotidiens. "On va ainsi essayer de faire du dépistage de masse", explique Thierry Mathieu, le président de Synlab Hauts de France, le laboratoire qui gère ce nouveau centre, "je pense que c'est la seule façon de répondre à cette crise sanitaire".

Des box sont installés avec un plexiglas: la personne qui effectue le prélèvement passe son bras par un trou © Radio France - Odile Senellart

Il s'agira donc de l'un des plus grands centres de prélèvements dans la région et surtout, il offrira un peu de confort aux patients! Le drive piéton mis en place dès le mois de mars par Synlab en face de l'Institut Pasteur de Lille a vite été débordé. Et il n'était pas possible de maintenir un dispositif en plein air alors que l'automne et l'hiver arrivent. Le hall du Zénith répond à tous les critères pour installer un centre: de vastes espaces, une grande hauteur sous plafond, un lieu chauffé et facilement accessible en transports en commun. Il sera également ouvert le dimanche et promet des résultats en 24 heures. Pour le moment, les prélèvements se font uniquement sur rendez-vous via le site internet de Synlab, mais il sera possible d'ici quelques jours de venir aussi sans rendez-vous

Le Zénith pourra-t-il quand même accueillir des spectacles ?

Le centre de prélèvement est installé dans le hall du Zénith, et non pas dans la salle de spectacle. Et il est totalement amovible: les stickers collés au sol pour indiquer le chemin à suivre s'enlèvent facilement; les box peuvent aussi être très rapidement démontés. La question ne se pose pas le temps du confinement, mais quand les spectacles reprendront au Zénith, ils pourront cohabiter avec le centre de prélèvement: "Après la fermeture du centre un soir, on a largement le temps de tout enlever et de tout désinfecter pour recevoir du public le lendemain soir", explique Philippe Blond, directeur général de Lille Grand Palais qui gère le Zénith. En attendant la reprise, il est satisfait de l'installation de ce soir: "Ce qui était important, c'était surtout de rendre le Zénith utile. Il est vide depuis le 8 mars! On voulait vraiment qu'il puisse rendre service aux Lillois!".

Centre de dépistage, au Zénith de Lille, de 9h à 15h, du lundi au dimanche, sur rendez-vous. Les horaires seront élargies prochainement et les prélèvements seront bientôt possibles sans rendez-vous.