Coronavirus : un groupe de vacanciers alsaciens confiné dans son hôtel au Cambodge

Ces Alsaciens, essentiellement des retraités, s'apprêtaient à rentrer en France après un périple de plus de deux semaines au Laos et au Cambodge quand deux membres du groupe sont tombés malades. Les deux voyageurs ont été hospitalisés. L'un d'entre eux, octogénaire, a dû être transféré par hélicoptère à Phnom Penh. Le second est soigné dans un hôpital de Sihanoukville.

Tout le groupe a été confiné dans son hôtel, l'hôtel Independence, à Sihanoukville, une ville touristique et portuaire réputée pour ses plages de sable blanc. Les vacanciers ont interdiction de quitter leur chambre, où le personnel de l'hôtel leur livre des repas.

Tout le groupe testé pour le covid-19

Après l'hospitalisation de leurs compagnons de voyage, tous ont subi des tests pour établir s'ils étaient, eux aussi, contaminés. Ils devraient connaître les résultats très rapidement.

Les voyageurs alsaciens ont tous été testés pour le covid-19 - Angèle Hahn

Durant tout leur séjour en Asie, les touristes français ont pu constater la grande méfiance des passants à leur égard. Le Cambodge interdit d'ailleurs l'accès à son territoire à tout voyageur venu de France depuis le 17 mars.

Les Alsaciens devaient repartir pour l'Europe vendredi. Confinés à Sihanoukville, ils pourraient être transférés provisoirement près de Phnom Penh dans un hôtel mis à leur disposition par l'ambassade de France. Les autorités consulaires françaises s'efforcent actuellement, partout dans le monde, d'assister les voyageurs français et de les aider à rentrer chez eux.

Le groupe compte 36 personnes, originaires de toute l'Alsace. Deux couples de Lorrains les accompagnent. Ils résident respectivement à Reding et à Sarrebourg.

Le précédent du MS Westerdam

Le port de Sihanoukville a accueilli mi-février le navire de croisière MS Westerdam avec 1.200 passagers à bord. Le bateau errait depuis une dizaine de jours en mer avec à son bord des vacanciers potentiellement malades du covid-19. Les passagers ont finalement pu débarquer au Cambodge avant de se disperser sans précautions particulières. Plusieurs voyageurs ont ensuite développé le coronavirus.