Coronavirus : un habitant de Bobigny considéré comme le nouveau "patient zéro"

À partir du 20 décembre 2019, Amirouche Hammar, qui vit à Bobigny (Seine-Saint-Denis), commence à ressentir une forte fièvre. "Je pensais que c'était une grippe saisonnière", explique-t-il. "J'avais décidé de me soigner comme d'habitude avec du miel, du citron et du doliprane". Mais une semaine après, son état empire avec "des douleurs thoraciques, de la fièvre et des crachats de sang". Il est hospitalisé en urgence à l’hôpital Jean Verdier de Bondy et placé en réanimation pendant trois jours.

Positif au Covid-19 dès fin décembre

Finalement, Amirouche Hammar s'en sort. À l'époque, les médecins évoquent seulement "une infection pulmonaire sévère" mais personne ne parle encore du Covid-19. Les premiers cas viennent à peine d'être déclarés en Chine. En France, on n'imagine même pas l'existence de ce virus.

Pourtant, il y a quinze jours, le père de famille reçoit un coup de fil du professeur Yves Cohen, chef des services de réanimation de l'hôpital Jean Verdier et d'Avicenne à Bobigny. "Il m'a dit que j'étais positif au Covid-19 en décembre et que j'étais le seul parmi les patients admis pour une pneumonie, à l'époque, donc que j'étais le patient zéro", explique le Balbynien.

L'équipe du professeur Cohen a décidé de rouvrir les dossier d'une quinzaine de patients admis en décembre et en janvier et de réanalyser les échantillons congelés afin de mener de nouveaux tests pour dépister le Covid-19, virus inconnu à l'époque. En France, jusqu'à présent, les trois premiers cas officiels ont été déclarés le 24 janvier, soit un mois après l'hospitalisation d'Amirouche Hammar.

"Je suis un miraculé"

Quand il apprend la nouvelle, ce dernier est très surpris "parce qu'on me dit que je suis infecté en décembre alors qu'on a pas parlé du coronavirus avant mars en France". Surtout, en réalisant le nombre de morts causés par ce virus, il réalise qu'il fait partie des chanceux, des survivants : "Je suis un miraculé". L'homme de 43 ans est en bonne santé aujourd'hui et profite des siens, de son épouse et de ses trois enfants mais il ne peut s'empêcher d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont perdu un proche.

Contaminer d'autres personnes sans le savoir

Il se doute aussi qu'il a sûrement transmis le virus sans le savoir : "En décembre, je ne savais pas. Je suis sorti faire les courses au centre commercial, au marché, j'ai emmené les enfants à l'école, accueilli la famille à la maison alors oui peut-être que j'en ai contaminé d'autres". Et lui, qui a bien pu le contaminer ? Le Balbynien ne revenait pas de voyage à l'époque et n'a aucun lien avec la Chine.

Il pense que sa femme a pu "ramener" le virus à la maison. "Elle a eu de la fièvre elle aussi, juste avant moi, en décembre". Son épouse travaille comme vendeuse dans une poissonnerie d'une grande surface et croise beaucoup de clients. "Peut-être que l'un d'entre eux l'a contaminée ?", s'interroge Amirouche Hammar.