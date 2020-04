Coronavirus: un habitant de Suippes fabrique des visières pour les pompiers de la Marne avec une imprimante 3D

De gauche à droite, Olivier Josset, le concepteur des visières de protection, le caporal chef Michel Camus et le sapeur 1ère classe Gérard Poirier.

"La demande est énorme", dit Olivier Josset. Cet habitant de Suippes, cadre dans l’industrie automobile, ne s’attendait pas à une telle ampleur lorsqu’il s’est lancé dans l’effort de solidarité face à l’épidémie de coronavirus. Possesseur d’une imprimante 3D, il s’est mis à fabriquer bénévolement des visières de protection anti-projection "pour ceux qui en ont besoin", dit-il.

"un vrai besoin"

C’est avec Gérard Poirier, un ami pompier volontaire au centre de La Chaussée, qu’Olivier Josset a l’idée de produire des visières pour les soldats du feu du département. "J’ai senti qu’il y avait un vrai besoin", dit Olivier Josset. Il s’est engagé à fabriquer près d’une centaine de visières pour les sapeurs-pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de la Marne (SDIS 51). "J’en fabrique près d’une dizaine par jour. C’est très facile à faire. L’imprimante 3D tourne presque 24/24H en ce moment", précise Olivier Josset. Il réalise le support et les pompiers se chargent de rajouter l’élastique et de distribuer les visières. "Les pompiers passent régulièrement chez moi pour récupérer les visières", rajoute Olivier Josset.

"Ce dispositif de protection complémentaire aux équipements de protection individuelle "risque biologique" a pour objectif de protéger le porteur contre les projections de gouttelettes de salive, mais aussi d’éviter de porter, par réflexe, les mains au visage", précise le SDIS 51 dans un communiqué. Les visières d’Olivier Josset sont destinées à tous les pompiers du département. Elles sont déjà présentes aux centres d’incendie et de secours de Reims-Marchandeau, de Vitry-le-François, Châlons-en-Champagne, Suippes ou encore La Chaussée par exemple.

Pour le moment Olivier Josset se concentre sur l’approvisionnement pour les pompiers du département mais il ne fabrique pas seulement pour eux. Les demandes sont nombreuses dit-il, notamment chez le personnel soignant, dans les hôpitaux, cliniques, ou encore les Ehpad. Olivier Josset fait parti d’un groupe de "makers", des possesseurs d’imprimantes 3D, le groupe d’entraide Impression 3D visières - Covid 19 - Reims sur Facebook. Il est ouvert depuis le 29 mars dernier et compte déjà plus d’une centaine de membres. Ensemble, ils alimentent de nombreuses structures de la région qui en font la demande, pour répondre à la pénurie de matériel dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19.