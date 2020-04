Coronavirus: un haut-rhinois va poursuivre en justice le ministre de la santé et l'ex directeur de l'ARS

Denise allait fêter ses 84 ans dans un mois à la maison de retraite de Bantzenheim, dans la région de Mulhouse. Son fils assure qu'elle allait bien, choyée par le personnel et confinée dans sa chambre. Jusqu'au coup de fil du médecin de garde de l'Ehpad mercredi matin qui lui annonce que sa mère présente les symptômes du covid 19 et qu'elle a été placée sous respirateur, "je suis tombé des nues" raconte Gabriel Weisser.

le soir une infirmière a annoncé le décès de ma maman, en moins d'une journée

Gabriel Weisser explique que l'état de santé de sa mère s'est dégradé très rapidement. En fin de journée, vers 20h30, son frère appelle l'Ehpad où une infirmière lui annonce la terrible nouvelle. Ironie du sort, Denise avait bénéficié d'un test de dépistage la veille, dans le cadre du plan départemental mené dans les Ehpad. Le covid aura devancé les résultats du test.

les Ehpad sont devenus un piège et un mouroir

Gabriel Weisser est déchiré entre tristesse et colère. Il en est convaincu: si les personnels des Ehpad avaient été équipés à temps en masques et en tests de dépistage, sa mère serait toujours en vie. "Des masques, des tests, c'est pas des choses qui coutent des 1000 et des 100, pour des petites choses qui relèvent de l'organisationnel, on a nos familles qui vont être endeuillées. Aujourd'hui les Ehpad sont devenus un piège et un mouroir à cause de la façon dont les pouvoirs publics ont géré la situation".

deux plaintes contre le ministre de la santé et l'ex-directeur de l'ARS

Gabriel Weisser a l'intention de porter plainte contre Christophe Lannelongue, l'ancien directeur de l'Agence Régionale de Santé, récemment limogé après ses propos sur le CHRU de Nancy. Il envisage également de poursuivre le Ministre de la Santé Olivier Véran devant la Cour de justice de la République.