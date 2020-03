Coronavirus : un Haut Saônois positif hospitalisé à Besançon

Un homme de plus de 60 ans, habitant Luxeuil-Les-Bains est hospitalisé au CHU de Besançon. Avec six autres personnes il a participé au rassemblement évangélique à Bourtzviller entre le 17 et le 24 février. Les six autres personnes, membres de l'église évangélique Baptiste de Vesoul sont confinées.