Coronavirus, un hommage pour les 100 000 morts ?

Selon le président de la République "Ce sont 100 000 familles endeuillées". Emmanuel Macron affirme qu'il a déjà eu l'occasion d'évoquer cet hommage dans les conseils des ministres .Cette commémoration est réclamée par plusieurs associations de victimes de la Covid, cependant pour l'instant pas de détails sur la forme et la date.

100 000 morts, ce nombre que représente-t-il ?

C’est par exemple tous les habitants de Nancy, la 42 éme ville de France, un peu plus que la population de Tourcoing et encore plus que tous les administrés de la Lozère, le département le moins peuplé du pays. 100 000 c’est 4500 de plus que les fans venus applaudir le groupe irlandais U2. C’était au stade de France en septembre 2010.

Plus grave, ce nombre est aussi celui des morts de la guerre de Bosnie entre 92 et 95.rapporté aux autres maladies, la Covid, sur 13 mois, suit les cancers et les maladies vasculaires avec 140 000 décès par an.Autres repères, la grippe tue habituellement entre 10 000 et 15 000 personnes. Elle est quasi inexistante cette année. Souvenez-vous, la canicule de l’été 2003 avait causé prés de causé 15 000 morts, principalement des plus de 75 ans.