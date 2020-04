Coronavirus : un hôpital mobile devant le CHU de Reims

Le montage de cette structure se fera samedi et dimanche. Il s'agit d'installer douze lits dans une structure mobile et provisoire, sur un parking, tout près de l'hôpital Robert Debré. Cela permettra d'accueillir les patients dans le cas où les unités de réanimation et de médecine dédiées covid-19 ne seraient plus suffisantes. L' association "Médecins Sans Frontière" apporte ainsi son expertise en matière de gestion de crise sanitaire. MSF travaille en étroite collaboration avec les équipes du CHU.