Coronavirus : un hôtel et un restaurant solidaires envers le personnel soignant à Joigny

Malgré le confinement des Français et la fermeture des commerces essentiels dans le département de l'Yonne, l'hôtel Le Rive Gauche et le restaurant La Côté Saint-Jacques se mobilisent en logeant depuis lundi soir le personnel soignant volontaire de l'hôpital et des Ehpad de Joigny.

L'hôtel Le Rive Gauche et le restaurant La Côte Saint-Jacques à Joigny (Yonne) se mobilisent pour venir en aide au personnel soignant de l'hôpital, des Ehpad et des infirmiers à domicile de Joigny. Depuis lundi soir, les deux établissements accueillent bénévolement les aide-soignants volontaires après leur journée de travail.

Pour le moment, une soignante de l'hôpital de Joigny est logée au Rive Gauche. Catherine Lorain et son frère Jean-Michel Lorain, propriétaires respectifs de l'hôtel et du restaurant, se préparent à loger entre trois et quatre membres du personnel du centre hospitalier de Joigny en fin de semaine.

« Se mobiliser quand on a la possibilité »

Catherine et Jean-Michel Lorain n'ont pas tellement hésité et ont proposé leur aide à l'hôpital de Joigny.

« Je pense que tout le monde doit se mobiliser dans cette épreuve quand on a la possibilité de se rendre utile envers les soignants et les urgentistes. Plutôt que de rester chacun chez soi ce qui est primordial car le confinement est important, c'est de notre devoir de faire ce qui est entre nos mains. »

« S'il le faut, on sera tous le pont et prêts à accueillir davantage de monde. » -- Jean-Michel Lorain

La Côte Saint-Jacques propose donc un plateau-repas le soir au retour du personnel soignant au Rive Gauche et le petit-déjeuner en partenariat avec un supermarché de Joigny. Cette opération de solidarité suit un protocole de sécurité et d'hygiène très strict. « On a fait deux circuits de manière à ce que les soignants ne soient pas en contact avec les dirigeants de la Rive Gauche et de la Côte Saint-Jacques. On a mis à disposition du gel, des masques et des gants. »

« On nous a fait part de soignants qui vivent temporairement dans leur cave car ils ne voulaient pas entrer en contact avec leurs enfants ou des parents âgés. D'autres travaillent loin de chez elles et font de gros horaires en ce moment. Ce sont ces personnes là qui ont besoin de notre aide. »