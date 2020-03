Coronavirus : un jeune malade de 17 ans sorti d'affaire à Thionville

Un jeune patient de 17 ans hospitalisé dans un état grave à l'hôpital Bel-Air de Thionville est sorti de réanimation ce week-end et va beaucoup mieux, ce qui donne de l'espoir à l'équipe médicale sur la pertinence des soins prodigués, malgré des fake news alarmistes au sujet de ce jeune patient.

On l'a vu la semaine dernière avec cette jeune fille de 16 ans décédée du coronavirus en région parisienne : l'épidémie n'épargne pas les jeunes, même si leur taux de mortalité est beaucoup plus faible que le reste de la population. A Thionville, il y a de l'espoir avec le cas de ce jeune patient de 17 ans hospitalisé pendant 8 jours en réanimation à l'hôpital Bel-Air et dont l'état s'est nettement amélioré ce week-end.

Le Dr Eric Delaveuve optimiste sur les soins de réanimation après l'amélioration du jeune patient de 17 ans Copier

Ce qui encourage le docteur Eric Delaveuve, responsable du service de réanimation de l'hôpital Bel-Air de Thionville dans son travail et celui de son équipe : "Le jeune homme est sorti de réanimation, il va bien grâce au traitement de soins de réanimation que nous appliquons tous, cela donne de l'espoir et nous pensons que d'autres patients vont s'en sortir".

Des fake news alarmistes dénoncées par l'équipe médicale

Le docteur Eric Delaveuve, responsable du service de réanimation de l'hôpital Bel-Air de Thionville, regrette les fake news alarmistes qui ont circulé ces derniers jours au sujet de ce jeune patient qui est sorti d'affaire : "Je ne sais pas d'où c'est parti, c'est triste, c'est même nul. Il faut laisser faire les personnels soignants et quand on n'est pas sûr, on ne dit rien".