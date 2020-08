Coronavirus : Un joueur de basketball du GET Vosges testé positif, l'effectif placé en quatorzaine

La préparation du club de basketball du GET Vosges est stoppée par l'épidémie de la Covid-19. Un joueur a été testé positif, deux autres présentent des symptômes. L'effectif et le staff sont placés en quatorzaine.

Le GET Vosges devait affronter Joeuf en match amical dimanche à Yutz, mais l'épidémie de coronavirus en a décidé autrement. Le match est annulé.

Un joueur positif au coronavirus

Un joueur du club, qui réunit les villes de Golbey, Thaon et Epinal, a été testé positif au coronavirus. Deux autres joueurs présentent des symptômes avec des pertes de goût. Tous les joueurs et le staff sont désormais placés en quatorzaine, ils ont également tous réalisés des dépistages.

C'est toute la préparation du club, qui évolue en N1 de basketball la troisième division nationale, qui est stoppée. Les matchs amicaux prévus les 5 et 8 septembre contre Metz et Gries sont annulés.

On s'adapte et on fait avec

L'entraîneur Laurent Mathis se veut malgré tout combatif, " soit on se lamente, soit on s'adapte et on fait avec, on va continuer ". Des programmes individuels vont être proposés aux joueurs pour poursuivre la préparation à domicile dans les meilleures conditions possibles.