Confinement : un kiné quimpérois propose bénévolement des conseils pour apaiser les douleurs

Les kinésithérapeutes ne peuvent plus pratiquer leur métier pendant le confinement, sauf pour des soins vitaux. Pour garder un lien avec ses patients et aider d'autres personnes, un kiné quimpérois a réalisé bénévolement des fiches d'exercices simples à faire à la maison en fonction de ses besoins.

Si les rendez-vous chez son kinésithérapeute ne sont plus possibles depuis le 17 mars dernier, les douleurs, elles, continuent. Pour préserver la santé physique de ses patients, un kiné de Quimper a décidé d'optimiser son temps de confinement pour réaliser des fiches d'exercices à faire à la maison en attendant. "J'avais déjà commencé à faire des fiches d'exercices d'auto-rééducation pour mes patients pour qu'ils puissent préserver leur santé sans revenir me voir tous les mois", explique Julian Raphalen.

Les fiches étaient d'abord destinées à ses patients, mais le kiné a décidé d'ouvrir ses services bénévolement à toute personne intéressée : "Je me suis dit pourquoi pas donner des conseils et des petites astuces pour les patients pour qui, malheureusement, les maux physiques continuent pendant le confinement."

Les douleurs au dos et liées au stress les plus fréquentes

Julian Raphalen a déjà reçu près de 80 demandes de conseils après avoir proposé son aide sur les réseaux sociaux. Parmi les conseils les plus demandés : les douleurs au dos, mais aussi les douleurs liées au stress et au fait de ne pas beaucoup bouger en ce moment. "J'ai créé des fiches d'exercices différentes en fonction des endroits du corps douloureux. Par exemple pour le dos, il faut avoir absolument un bon équilibre entre ses muscles dorsaux et ses abdominaux pour avoir un bon gainage", souligne-t-il. Le kiné recommande également des séries d'étirements pour éviter les contractures.

Tous ces exercices peuvent se faire à la maison sans matériel spécifique. "J'ai fait en sorte que l'on puisse les faire avec les moyens du bord, puisque le confinement nous limite dans nos sorties pour se procurer du matériel comme des élastiques par exemple", glisse le Quimpérois.

Pour demander conseil à Julian Raphalen, vous pouvez le contacter par mail à : julian.raphalen@gmail.com