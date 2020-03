Coronavirus : un laboratoire landais propose 4 drive pour tester les soignants

Les personnels soignants landais qui présenteraient des symptômes de contamination au coronavirus peuvent se faire prescrire par un médecin un test. Depuis ce vendredi 27 mars, les laboratoires landais Unilabs Fortebio ont installé des drive dans quatre communes où ils sont présents : Saint-Paul-lès-Dax, Soustons, Mimizan et Tartas.

Qui peut se faire tester et comment ?

Tous les personnels soignants landais qui présenteraient des symptômes et qui se verraient prescrire par leur médecin un test. Les médecins peuvent se faire eux même cette prescription, précise le docteur le docteur Hikmat Chahine, président du groupe landais.

Il s'agit donc des médecins, des infirmières, des aides soignantes, des sages femmes et des personnels d'aide à domicile. Mais aussi pour les personnes à risques comme les femmes enceintes ou les personnes souffrant de maladie chronique. Les forces de l'ordre sont aussi concernées.

Il suffit de prendre rendez-vous par téléphone avec le laboratoire le plus près de chez vous au 05 58 90 91 95. Un horaire sera proposé et le patient se fera tester directement au volant de sa voiture. A Saint-Paul-lès-Dax, ce vendredi, une petite tente et des barrières avaient été installées pour guider les voitures.

Réponse sous 48h dans un premier temps

Ce test coûte un peu plus de 50 euros et est entièrement remboursé par la Sécurité sociale. Ce week-end, les laboratoires sont fermés, mais les dépistages reprendront ce lundi. Pour le moment, les résultats des tests sont connus sous 48h, mais d'ici la fin de la semaine prochaine, ce devrait être beaucoup plus rapide. En effet, le laboratoire de Saint-Paul-lès-Dax est en train d’installer du matériel pour faire les analyses sur place. Quand les travaux seront terminés, les résultats seront communiqués dans la journée.

Avec ces quatre drive dans les Landes, le laboratoire Unilabs Fortebio dit pouvoir réaliser jusqu’à 300 tests par jour dans les Landes. Et comme pour beaucoup, le laboratoire est à la recherche de masques FFP2, pour protéger ses personnels, .