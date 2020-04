Coronavirus : un maire victime d'un lynchage sur les réseaux sociaux pour un verre de l'amitié

Un déluge d'indignation, des noms d'oiseaux, des insultes en tous genres et même un appel au meurtre. Gunter Schumacher, le maire d'Oberhoffen-sur Moder, un bourg de 3.500 habitants au nord de l'Alsace, est victime depuis dimanche d'un véritable lynchage sur les réseaux sociaux, accusé d'avoir organisé un barbecue sur la voie publique.

Un verre de l'amitié

Au départ il y a l'envie du maire de proposer à ses voisins de boire une coupe de crémant pour "alléger le confinement". Un verre de l'amitié "chacun chez soi dans le respect du confinement" assure le maire qui explique avoir rédigé un petit flyer pour expliquer sa démarche avant de déposer une bouteille devant chacune des six maisons les plus proches puis placé une barrière "route barrée" car l'élu explique avoir voulu "protéger les enfants qui peuvent faire du vélo devant chez eux". A 11h30 dimanche, chacun porte un toast à distance, puis Gunter Schumacher explique être rentré dans sa maison avec son épouse pour déjeuner.

Un barbecue entre voisins

Les voisins, une dizaine, ont ensuite allumé un barbecue devant l'une des maisons, qui a fini par attirer les gendarmes, les distances de sécurité étant plus ou moins respectées. Aucun procès verbal n'a été dressé sur place mais l'affaire est remontée jusqu'au parquet de Strasbourg, puis à la préfecture, laquelle n'a pour le moment pas trouvé matière à engager des poursuites. Mais sur les réseaux, l'élu est déjà condamné par des jurés qui se comptent par centaines. "Si j'avais su", regrette-t-il, "je ne me serais pas dévoué à dépenser six bouteilles de crémant pour me faire démonter".