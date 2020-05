Coronavirus : un Manceau a gardé des symptômes pendant deux mois

Xavier a été diagnostiqué Covid-19 par défaut, à la mi-mars. Il n'a pas fait de tests, mais les médecins ont conclu qu'il souffrait du nouveau coronavirus à partir de ses symptômes. Ce responsable en ressources humaines manceau avait raconté les débuts de sa maladie à France Bleu Maine, le mercredi 18 mars 2020. Plus de deux mois plus tard, Xavier revient sur sa longue convalescence. "Ma toux restait, puis ça s'est dégradé. Elle a commencé à devenir plus embêtante et j'avais du mal à récupérer", se souvient-il.

Dès que je faisais un effort, comme monter un escalier, j'étais tout essoufflé en arrivant en haut.

Son état empire début mai. Son médecin l'envoie vers les urgences parce qu'il est à court de souffle. Xavier est alors pris en charge par l'unité Covid du centre hospitalier du Mans. Il y passe trois jours en observation. Les soignants lui font deux tests PCR pour s'assurer qu'il n'a pas contracté à nouveau le coronavirus. Les deux reviennent négatifs.

Le Manceau subit également une série d'examens. "J'ai eu une radio des poumons qui a montré une anomalie, puis un scanner des poumons qui a montré le contraire", explique Xavier. Les médecins n'ont pas su expliquer ce qu'il avait, donc il est rentré chez lui sans traitement. Depuis, son état de santé s'est amélioré. Sa toux a cessé et il n'est plus essoufflé.