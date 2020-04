Coronavirus : les ASH d'un Ehpad dijonnais souffrent d'un "manque de reconnaissance"

Les soignants sont applaudis tous les soirs à 20h, pour leur travail dans la crise du coronavirus. Une profession se sent oubliée : celle des ASH - "agents des services hospitaliers". Pourtant, "on prend les mêmes risques que les soignants", témoigne une ASH d'un Ehpad dijonnais.

Dans son allocution, lundi 13 avril 2020, Emmanuel Macron a rendu hommage aux soignants, en "première ligne" face au coronavirus. Mais dans les hôpitaux et les maisons de retraite, il n'y a pas que les médecins et les infirmiers, il y a aussi les ASH - pour "agents des services hospitaliers". Des "petites mains", des hommes et des femmes qui s'occupent de la distribution des repas, du nettoyage des établissements ou de la lessive par exemple. Lorsqu'à 20 heures, chaque soir, les applaudissements descendent des balcons, ils se sentent un peu oubliés, comme l'ont expliqué à France Bleu Bourgogne deux ASH d'un Ehpad dijonnais.

Les ASH sont en autre en charge de l'hygiène dans les locaux - Aurélie Ginolin

Des conditions de travail plus difficiles

Avec le coronavirus, le rythme des journées s'est intensifié. Par exemple, les résidents ne prennent plus leur repas dans la salle commune, les ASH doivent leur monter individuellement les plateaux-repas dans les chambres. Et puis, il y a la contrainte des équipements de protection. "On a deux masques par jour, c'est très peu", raconte Maïté, ASH dans un Ehpad de Dijon. Il lui a fallu apprendre : "d'habitude, on ne met pas de masque, c'est exceptionnel par rapport au coronavirus. Ça nous fait des marques sur le visage, avec la sueur, ça gratte, c'est très désagréable. Les infirmières nous ont montré comment le porter, de ne surtout pas mettre les mains sur le masque pour ne pas diffuser le virus".

C'est très compliqué du point de vue matériel - Maïté, ASH à Dijon

Le masque de protection, dress code obligatoire pour tout le monde dans cet Ehpad - Aurélie Ginolin

Pour Maïté, il y a aussi la crainte du virus : "j'ai deux enfants, dont une fille qui a des problèmes de santé, ça me fait très peur. Je pourrais aussi le ramener au travail, et le donner aux résidents. Ils sont plus fragiles que nous, on s'en voudrait toute notre vie. On a hâte que tout ça se termine".

Un manque de reconnaissance

Dans les remerciements aux soignants, Séverine, qui travaille dans le même Ehpad à Dijon, déplore que l'on oublie trop souvent de citer les ASH. Elle s'explique : "les ASH y sont pour beaucoup si aujourd'hui le virus ne rentre pas dans la maison de retraite. C'est aussi grâce à nous. On désinfecte l'établissement deux à trois fois par jour". Que voudrait-elle ? "Que l'on parle un peu plus que nous, même si on n'est pas soignants, pas médecins, pas infirmières. Qu'on obtienne aussi des primes. On les mérite je pense".

On prend les mêmes risques que les soignants - Séverine, ASH dans une maison de retraite à Dijon

Mercredi 15 avril 2020, le gouvernement a annoncé le versement de primes pour le personnel des hôpitaux. Le personnel des Ehpad devrait également être concerné, dans les semaines à venir.