Coronavirus : "un masque chirurgical lavé reste plus performant qu'un masque" en tissu, selon des chercheurs

"Un masque chirurgical lavé reste plus performant qu'un masque" en tissu confirme une étude de chercheurs français menée pendant un an et demi. Ils conservent leur efficacité jusqu'à 10 lavages. Les scientifiques attendent désormais du Haut conseil de la santé publique qu'il recommande ce lavage.