Coronavirus : un masque de protection réutilisable conçu sur la Presqu’île de Grenoble

C’est le fruit d’une collaboration inédite entre des structures publiques et privées d’Auvergne-Rhône-Alpes. Une première série de 5.000 unités est en cours de production. Objectif : en fabriquer 1 million par semaine !

Le 16 mars dernier, jour qui restera dans l’Histoire comme celui de l’annonce du confinement, un collectif grenoblois baptisé « VOC-COD » pour « Volonté d’organiser contre le Covid19 » inaugurait un système collaboratif inédit composée d’entreprises, de collectivités et d’institutions publiques. ARaymond, Schneider, Michelin mais aussi des PME comme Ouvry, APA, Sofileta, ainsi que des institutions et des collectivités comme la mairie de Grenoble, la région Auvergne Rhône Alpes, l’Agence Régionale de Santé, le CHU de Grenoble Alpes, la préfecture de l’Isère, l’ordre des médecins et la Société Française de Médecine de Catastrophe… tout ce beau monde unissait ses forces pour trouver des solutions à la pénurie de matériel de protection, notamment les masques.

Conçu pour 100 utilisations

Le masque « OCOV® » - CEA

Les équipes du CEA de Grenoble et de Michelin ont ainsi mis au point un prototype de masque dans les installations de la Presqu’île scientifique de Grenoble. Le modèle « OCOV® » est un masque facial très protecteur composé d’une partie souple et d’un filtre lavable et interchangeable que l’on peut utiliser environ 20 fois indiquent les concepteurs. La partie souple peut elle être utilisée 100 fois. D’où « un coût de revient très compétitif » indique le collectif dans un communiqué.

5 millions de masques d'ici la fin juin

L'unité du CEA de Grenoble où a été conçu le masque « OCOV® » - CEA

Le projet entre maintenant dans une phase industrielle avec le concours notamment d’une entreprise lyonnaise. Une première série de 5.000 masques est en cours de production. Et ce n’est qu’un début : le collectif vise le million de masques par semaine en mai, pour un total de 5 millions d’unités d’ici fin juin soit « l’équivalent de 500 millions de masques jetables actuels ». Les établissements de santé seront servis en priorité. Le masque « OCOV® » devrait ensuite être commercialisé auprès des particuliers au mois de juin, vendu au prix de 28 euros.