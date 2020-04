Coronavirus : Un médecin du CHU de Reims remercie en chanson ceux qui applaudissent les soignants

Beny Charbit et Julie Jacquot

C'est dans sa tenue verte de médecin-réanimateur du CHU de Reims, que le Docteur Beny Charbit interprète sa chanson. Tous les jours à l'hôpital, il fait face aux malades atteints du Covid-19, pendant que tous les soirs à 20h, la population se met à la fenêtre pour applaudir et donner du courage aux soignants.

Cette fois c'est donc lui qui a tenu à dire merci. Derrière son piano, il chante "Les battements", rejoint virtuellement par Julie Jacquot et c'est ensemble qu'ils prononcent ces mots : "Tous les soirs à la même heure, vous faites fort vibrer nos coeurs. Les mélodies que vous jouez, ici on les entend résonner. De chez vous enfermés, croyez-moi vous nous aider".

"Chanson que j'ai écrite, en tant que soignant du COVID, pour vous remercier du soutien que vous exprimez en nous applaudissant tous les soirs. On compte sur vous pour applaudir de plus en plus fort !"