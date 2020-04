Coronavirus : un médecin et parent d'un jeune hockeyeur boulonnais lance un appel au masque de plongée

Le masque "Easybreath" de la marque Decathlon peut être utilisé pour lutter contre le coronavirus. Un médecin et parent d'un jeune hockeyeur du club des Tigres de Boulogne-Billancourt lance un appel pour en récupérer le plus possible.