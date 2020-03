Coronavirus : un membre de SOS Médecins à Tours porte plainte contre Edouard Philippe et Agnès Buzyn

Trois médecins, Emmanuel Sarrazin, de SOS Médecins à Tours, Philippe Naccache, et Ludovic Toro, ont porté plainte jeudi 19 mars contre Edouard Philippe et Agnès Buzyn. Ils les accusent de s'être abstenus de prendre à temps des mesures pour endiguer l'épidémie. Pour cela, ils s'appuient sur les déclarations d'Agnès Buzyn elle-même qui a dit avoir alerté dès janvier le Premier Ministre sur la gravité de la situation et ils affirment qu'ils sauront apporter les preuves que le Premier Ministre et la ministre de la Santé avaient conscience du péril et disposaient de tous les moyens d'action qu'ils ont toutefois choisi de ne pas exercer. La plainte a été déposée auprès de la commission des requêtes de la Cour de Justice de la République.

On va prouver et on prouvera que les ministres étaient déjà au courant puisqu'ils suivaient de toute façon ce qui se passait en Chine, mais qu'il y a eu un retard de la prise de conscience des politiques qu'il fallait faire quelque chose de façon à enrayer la propagation du virus -Emmanuel Sarrazin, membre de SOS Médecin à Tours

Nous apporterons les preuves à la Cour de Justice de la République

On a des preuves de chefs d'entreprise, de fabricants de masques de protection, des preuves dans le monde politique et médical, comme quoi le gouvernement était au courant. Et par exemple qu'il n'a pas pris la mesure de l'absolue nécessité de permettre la multiplication des masques sur le territoire français, la multiplication des tests rapides qui existent mais qui n'ont pas été le choix du gouvernement

Nous sommes des sonneurs d'alarme, sinon rien ne se passe

Nous avons à ce jour environ 2300 médecins, infirmières, kinés, qui sont d'accord avec nous et qui nous rejoignent dans le collectif que nous formons.

Il est de mon devoir d'éviter qu'une autre catastrophe sanitaire arrive, on sait très bien que si nous ne sommes pas des sonneurs d'alarme rien ne se passe! Quand nous avons saisi l'OMS, le lendemain les écoles étaient fermées!

Quels sont les arguments du recours? Ils se résument à "l'abstention volontaire de prendre en compte les mesures de combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes", en l'occurrence l'épidémie de COVID-19, un délit susceptible de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.