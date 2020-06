Un médicament de la famille des stéroïdes, le dexamethasone, réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, selon les premiers résultats de l'essai Recovery publiés ce mardi. La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle allait l'utiliser dès aujourd'hui.

Coronavirus : un médicament stéroïde réduit d'un tiers la mortalité chez les patients les plus atteints

C'est un nouvel espoir pour traiter les patients gravement atteints par le coronavirus. Le dexamethasone, un médicament de la famille des stéroïdes, réduit d'un tiers la mortalité chez les malades les plus gravement atteints par le Covid-19, selon les premiers résultats du vaste essai clinique britannique Recovery, annoncés ce mardi.

"Une mort sur huit pourrait être évitée" grâce à ce traitement

"Le dexamethasone est le premier médicament dont on observe qu'il améliore la survie en cas de Covid-19", ont indiqué dans un communiqué les responsables de l'essai clinique. Selon eux, "une mort sur huit pourrait être évitée grâce à ce traitement chez les patients placés sous ventilation artificielle".

"C'est une avancée majeure dans la quête de nouvelles manières de traiter les malades du Covid", s'est réjoui dans un communiqué le Professeur Stephen Powis, directeur médical du NHS, le service public de santé britannique.

La Grande-Bretagne va utiliser ce médicament dès ce mardi

La Grande-Bretagne, qui avait lancé ce vaste essai, va utiliser dès ce mardi le médicament, a annoncé le ministre de la Santé Matt Hancock. "Nous travaillons avec le NHS pour inclure le dexamethasone à son traitement standard contre le Covid-19 à partir de cet après-midi", a-t-il déclaré. Il a précisé que le Royaume-Uni disposait de 200.000 traitements prêts à l'emploi stockés depuis mars.

Un grand essai mené sur 11.00 patients

L'essai Recovery est un essai clinique contrôlé et randomisé : les patients sont choisis par tirage au sort. C'est la méthode d'expérimentation considérée comme la plus solide pour tester des médicaments. L'essai a été mené au Royaume-Uni sur plus de 11.000 patients de 175 hôpitaux, pour évaluer l'efficacité de plusieurs traitements contre le Covid-19.