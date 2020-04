Coronavirus : des centaines de morts non-comptabilisés en Auvergne-Rhône-Alpes au mois de mars ?

Les chiffres de mortalité en mars 2019 et mars 2020 croisés avec le bilan mortel officiel du coronavirus et les données partielles remontées des Ehpad font apparaitre dans certains départements des dizaines de décès statistiquement inhabituels. De quoi revoir le bilan du Covid-19 ?

Comment être certains que tous les décès liés au coronavirus sont bien comptabilisés ? C’est une question centrale depuis le début de la crise sanitaire, autant pour en évaluer les dégâts humains véritables que pour mesurer précisément les vagues de propagation de la maladie. Le mois dernier, l’État a demandé à l’Insee de publier chaque semaine le nombre de décès par département afin de le comparer à celui de la même période en 2019.

Une méthode qui depuis 15 jours permet de constater dans les premières zones touchées violemment par le Covid-19, comme l’Alsace et la Corse, des phénomènes de surmortalité en mars qui ne sont qu’en partie expliqués par le coronavirus. Autrement dit : même en intégrant le nombre officiel de morts du coronavirus, il reste des dizaines de décès supplémentaires par rapport aux niveaux habituels, à la même période. Une surmortalité potentiellement liée au Covid-19, sans passer officiellement sur les radars des services de santé.

Le phénomène apparait en Auvergne-Rhône-Alpes

Il y a environ un millier de morts entre le 1er et le 31 mars dernier qui font sortir la région des courbes habituelles. Peut-être autour de 900 décès liés au coronavirus sans qu’ils ne soient apparus en tant que tel dans les décomptes.

C’est peut-être plus encore car les morts "habituelles" sont naturellement en recul, qu’elles soient liées aux accidents de la route, aux accidents du travail ou aux agressions sur la voie publique.

Néanmoins certains départements sont particulièrement concernés par le phénomène. Le plus peuplé bien sûr, le Rhône, avec une augmentation potentielle de 200 morts hors coronavirus. La Haute-Savoie n’est pas épargnée. Le département au cœur de la contamination cet hiver pourrait compter une centaine de décès supplémentaires, officiellement non liés au coronavirus. Trois départements ruraux présentent enfin des résultats inquiétants, l'Ain, l’Ardèche et la Haute-Loire où respectivement une petite centaine, une cinquantaine et une quarantaine de morts posent question.

Notre méthode de calcul

L'Insee fournit les nombres de morts sur le mois de mars en 2019 et 2020. Le chiffre de 2020 ôté de celui de 2019 nous donne le surplus du mois de cette année auquel on enlève le nombre de morts officiels du coronavirus. Le résultat partiel est donc une addition du nombre de morts du coronavirus en Ehpad et d'une potentielle surmortalité. En enlevant à ce résultat le nombre connu de décès en Ehpad au plus près de la fin de la période étudiée (le mois de mars), on obtient un indicateur de surmortalité.

Les résultats ne sont que des indicateurs car les références temporelles pour les Ehpad varient. Par ailleurs l'ARS en AuRA indiquait le 5 avril dernier que "la surmortalité attribuable au COVID-19 ne pourra être mesurée que dans quelques mois, à partir des surveillances multiples et par Santé publique France".

Difficulté de calcul

Les données des Ehpad sont la variable instable de notre raisonnement. La période de référence est le mois de mars alors que les chiffres des Ehpad ont été communiqués à partir du 28 mars pendant une semaine par l'ARS. Désormais c'est Santé Publique France qui est en charge du décompte.

Exemple pour la Haute-Savoie

753 morts en mars 2020 - 574 morts en mars 2019 = 179 morts supplémentaires - 39 morts du Covid (sans les Ehpad) au 31 mars = 140 morts supplémentaires au 31 mars 2020 - 29 morts en Ehpad à la fin mars = une surmortalité d'environ 110 personnes au 31 mars 2020.

Les hypothèses de surmortalité sur la période du 1er mars au 31 mars en Auvergne-Rhône-Alpes