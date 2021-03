Coronavirus : un millier de personnes vaccinées sans rendez-vous ce week-end sur le Pâquier d'Annecy

Une grande opération de vaccination contre le Covid-19 est prévue ce week-end sur le Pâquier d'Annecy en Haute-Savoie. 1.000 personnes seront vaccinées sur deux jours, sans rendez-vous ni prescription médicale. L'opération s'adresse aux plus de 75 ans et aux 50/74 ans avec une comorbidité.

Pour booster la vaccination et faire face à la très forte demande, une grande opération de vaccination grand public contre le Covid-19 est organisée samedi et dimanche sur le Pâquier d'Annecy en Haute-Savoie, au bord du lac. L'objectif est de vacciner 1000 personnes sur deux jours.

Sans rendez-vous, ni prescription médicale

De 9h à 17h, samedi et dimanche, douze lignes de vaccination seront ainsi déployées sous de grandes tentes afin d'injecter le vaccin AstraZeneca, sans rendez-vous préalable ni prescription médicale. Seul impératif, être âgé de plus de 75 ans ou avoir entre 50 et 74 ans et être atteint d'une comorbidité, qui sera évaluée sur place par un médecin. Dans ces tranches d'âge, tout le monde est invité à se faire vacciner, y compris les touristes.

Avant de se rendre sur le site, les volontaires doivent se munir d’une pièce d’identité et de leur carte vitale, ou attestation de droits. "Un médecin sera présent pour répondre aux questions des patients et un entretien médical sera effectué directement" précise la préfecture dans un communiqué. Cette opération de vaccination grand public est prise en charge à 100% par l'Assurance maladie.

12 lignes de vaccination seront installées sous ces tentes. © Radio France - Richard Vivion

Des centres de vaccination à Evian et Chamonix

la préfecture de Haute-Savoie annonce également vendredi l'ouverture de centres de vaccination à Evian et Chamonix la semaine prochaine pour accélérer la vaccination dans le département. Ils resteront ouverts un mois et seront accessibles sur rendez-vous. A ce jour, 43.348 injections ont été réalisées dans les Ehpad et les cabinets médicaux de Haute-Savoie dont une immense majorité, 39.185, avec le vaccin Pfizer utilisé principalement pour les plus de 75 ans. 296 doses du vaccin Moderna et 3867 du vaccin AstraZeneca ont été administrées.