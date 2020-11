Coronavirus : un million de tests antigéniques pour les personnels de l'Education nationale

Le ministère de l'Education nationale annonce ce lundi soir qu'un million de tests antigéniques seront mis à disposition des établissements scolaires, et ce, dès la semaine prochaine. Ces tests, dont le résultat est donné rapidement, seront pour le moment réservés aux personnels : enseignants, administratifs ou encore surveillants.

"Ils seront destinés à tous les établissements situés dans des zones où l'accès aux tests virologiques (RT-PCR) est tendu et lorsque des cas de Covid-19 sont apparus dans l'établissement", souligne le ministère, confirmant une information des Echos.

Les élèves pas concernés pour le moment

Dans un premier temps, ces tests ne seront pas à destination des élèves. Ils seront pratiqués sur la base du volontariat par les infirmières scolaires "qui seront éventuellement assistées des associations de protection civile ou d'étudiants en santé". Selon leurs syndicats interrogés par franceinfo, les infirmières scolaires sont déjà surchargées depuis la rentrée. Il leur sera donc très compliqué de faire, en plus, ces tests.

Vendredi, selon les données du ministère de l'Education nationale, plus de 3.500 élèves et 1.165 personnels avaient été testés positifs au coronavirus. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer avait estimé que le nombre de cas parmi les élèves et les professeurs était "maîtrisé" en France.

Un protocole sanitaire renforcé au lycée est entré en vigueur ce lundi. Plusieurs syndicats d'enseignants ont lancé un appel à la grève "sanitaire" dans le premier et le second degré ce mardi.