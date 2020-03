Coronavirus - Un Nîmois compile des activités pour s'occuper pendant le confinement

Vous ne savez pas quoi faire depuis le début du confinement ? Vous commencez à tourner en rond dans votre maison, avec votre conjoint et vos enfants ? Si vous êtes en recherche d'idées pour vous occuper, vous pouvez aller faire un tour sur le site onresteàlamaison.com ! Ce site est l'oeuvre de Vincent Clarenc, nîmois de 31 ans. Le but de cette plateforme est simple : "Pour résumer en une phrase, c'est des idées pour s'occuper. On est beaucoup à ne pas savoir quoi faire pendant le confinement. Ce site propose des solutions et s'adresse à tout le monde", explique son créateur.

Différentes thématiques présentes sur le site

Des vidéos, des podcasts, des tutoriels, des conseils ou encore des articles : Onresteàlamaison.com répertorie toutes sortes d'activités à faire pour passer le temps. "Il y a différents onglets : sport, jeux, culture, bricolage, jardinage, cuisine, séries... Tout le monde peut y trouver son bonheur !" détaille Vincent Clarenc. Ce dernier est en train de mettre en place une rubrique où les visiteurs pourront eux aussi proposer des activités, afin que la plateforme devienne "collaborative".