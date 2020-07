Coronavirus : un nouveau cas positif au sein du TFC

"Ce mercredi 1er juillet, un nouveau cas positif à la Covid-19 a été détecté au sein du groupe professionnel du Toulouse FC". Voilà ce que l'on peut lire ce jeudi 2 juillet sur le site officiel du club toulousain.

Le joueur concerné, dont l'identité n'est pas précisée, a été placé en quatorzaine. Le club affirme qu'il est impossible de dater cette contamination et explique que "l’ensemble du groupe professionnel a été retesté, et sera testé une nouvelle fois avant le départ des Violets en stage en Espagne le 13 juillet."

Le TFC assure qu'il continue d’appliquer les protocoles et mesures sanitaires de rigueur auprès de ses joueurs et son staff, qui sont "quotidiennement surveillés."

Quatre cas positifs la semaine dernière

Le 23 juin, la semaine dernière, déjà, le club annonçait que quatre joueurs avaient été testés positifs au coronavirus. Les joueurs concernés avaient été placés en quatorzaine. Le club expliquait : "À la suite de ces résultats, la première mesure prise est la mise en quatorzaine des quatre joueurs, avec un contrôle biologique directement réalisé au laboratoire.

Le deuxième impératif est une attente de six jours, avant la réalisation d’un nouveau test pour l’ensemble du groupe professionnel et staff technique.Les mesures de prévention et de distanciation sociale seront appliquées, avec notamment l'instauration de parcours fléchés. Les contacts entre les joueurs restent interdits, sur comme en dehors des terrains".