Coronavirus : un nouveau centre de dépistage ouvre en plein cœur du Mans

Il sera ouvert de 11 à 22h, tous les jours. Un nouveau centre de dépistage du coronavirus ouvre au Mans ce mercredi matin, place de la République à l'entrée de la Visitation.

Ce sera le sixième centre sans rendez-vous ouvert par Laborizon Maine Anjou. En plus de ses locaux du Pôle santé Sud, d'Allonnes et du Parc manceau, le laboratoire propose des tests antigéniques à l'entrée de Papéa et du zoo de La Flèche.

Ce centre supplémentaire sera à proximité d'un grand nombre de restaurants et bars, où le passe sanitaire devrait devenir obligatoire à partir du 9 août prochain.

Hausse massive pour les départs en vacances

Le nombre de dépistages réalisés en Sarthe a déjà doublé en deux semaines pour atteindre plus de 20 000 en une semaine, selon Santé publique France.

Le passe sanitaire change la façon d'utiliser les tests. Jusqu'ici ils servaient en cas de symptômes ou pour les cas contacts, et ponctuellement par précaution avant les réunions familiales, pour Noël ou Pâques. Désormais c'est devenu pour certains un passage obligé avant des activités qui n'ont rien d'exceptionnel : faire du sport, préparer un voyage...

"Les gens qui allaient partir en vacances nous ont beaucoup sollicité en fin de semaine dernière, devant la demande nous sommes passés de 5 à 13 créneaux vendredi" pointe Yves Dour, pharmacien au Mans dans le quartier du Miroir et président de l'union des syndicats de pharmaciens d’officine de la Sarthe.

Pour la seule journée du vendredi 30 juillet, 5 297 tests ont été réalisés dans le département, ce qui constitue le nouveau record depuis le début de la pandémie.