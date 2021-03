Coronavirus : un nouveau centre de vaccination à Bellegarde

La demande d’ouverture d’un centre de vaccination par Juan Martinez, maire de Bellegarde et Président de la CCBTA (La communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence) vient d’être autorisée par la Préfète du Gard. Ce centre est mis en service ce jeudi, à la salle des Cigales, 1 Rue du Cadereau, à Bellegarde. Il fonctionnera avec le partenariat des professions de santé de la commune du lundi au vendredi de 14h à 17h, en fonction des doses livrées.

Les doses livrées sont du type Vaccin comirnaty Pfizer. Le centre de vaccination accueillera pour l’instant les personnes de 75 ans et plus et n’ayant pas encore bénéficié de la première dose de vaccin. Seront prises en charge également les personnes vulnérables à très hauts risques présentant un certificat d'éligibilité à la vaccination délivré par leur médecin traitant

Comment s'inscrire ?

Les personnes doivent prendre rendez-vous via internet sur l’application Doctolib.fr

La ville de Bellegarde accompagne et met en place un accueil spécifique pour l’aide à la prise de rendez-vous pour la vaccination. Les personnes de plus de 75 ans qui n’ont pas l’habitude d’utiliser internet ou n’ont pas internet, peuvent bénéficier d’une aide au Point information à côté de la salle des Cigales (Tel : 04.66.01.03.40) où des ordinateurs sont mis à disposition. Un accompagnement sur place sera assuré.

À prévoir le jour de la vaccination