Coronavirus : deux nouveaux centres de vaccination au Pays Basque

Deux nouveaux centres de vaccination vont ouvrir dans les prochains jours au Pays Basque. Le premier sera situé près de la côte, à Saint-Pierre d'Irube, sur la route de Bayonne. Le second sera lui localisé à Hasparren. Les municipalités ont en effet obtenu le feu vert de l'Agence Régionale de Santé et de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques pour permettre l'accélération de la campagne de vaccination.

Un centre à Saint-Pierre-d'Irube

Le centre de Saint-Pierre d'Irube sera situé à la salle municipale "La Perle", 29 avenue de la Basse Navarre, et entrera en fonction le mardi 6 avril pour 3 mois. Il sera géré par les professionnels de la Maison de Santé pluridisciplinaire d'Hiriburu. A ce jour, 45 professionnels de santé sont mobilisés pour assurer le fonctionnement de ce centre. Il sera ouvert du lundi au samedi, de 09h à 13h, et accueillera toutes les personnes de 70 ans et plus, ainsi que les personnes de 50 ans et plus présentant certaines comorbidités.

Pour l'instant, un seul vaccin y sera utilisé : le BioNTech-Pfizer. La vaccination se fait uniquement sur réservation, soit via la plateforme doctolib.fr, soit en appelant le 06.18.66.75.88, aux heures d'ouverture du centre, soit sur place à ces mêmes horaires. Au moment d'écrire ces lignes, la prise de rendez-vous n'était pas encore disponible.

Un autre à Hasparren

Un autre centre doit également ouvrir le mardi 6 avril, à l'intérieur du Pays Basque. Il s'installe salle Mendeala à Hasparren en matinée pour 3 semaines, jusqu'au 24 avril. Là aussi, ce sont des doses de Pfizer-BioNTech qui seront administrés aux patients prioritaires : les personnes de plus de 70 ans et celles de 50 à 70 ans présentant des facteurs de comorbidités, mais également les personnels de santé et les pompiers.

Les réservations pour être vacciné au centre haspendar doivent se faire sur le site doctolib.fr (elles ne sont pas encore ouvertes au moment d'écrire ces lignes), ou au 06 15 48 56 28 aux heures d'ouverture de la Mairie.