Coronavirus : un nouveau centre de vaccination ouvre à Avignon, au château de la Barbière

En plus de l'hôpital, un centre de vaccination ouvre à Avignon, château de la Barbière. Un tiers des créneaux est réservé aux plus de 75 ans. Ils devraient être très rapidement attribués vue l'attente pour obtenir un rendez-vous dans le département.

À Avignon, un nouveau centre de vaccination contre le Covid ouvre ce lundi 1e mars. Il est situé au château de la Barbière, 8 avenue du roi Soleil. Il est piloté par la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) d'Avignon, en collaboration avec la ville, le CCAS, la préfecture et l'Agence régionale de santé. Alors que la plupart des centres de Vaucluse ne prennent plus de rendez-vous faute de doses suffisantes, celui-ci devrait être pris d'assaut.

Pour les + de 75 ans dans un premier temps

Un tiers des créneaux disponibles sera attribué à des seniors identifiés par la ville et par sa cellule seniors. C'est elle qui prend contact avec les personnes concernées pas encore vaccinées, leur propose un créneau et les inscrit. Deux rendez-vous sont pris, pour la première et la deuxième injection. A partir du 8 et du 15 mars, 160 créneaux seront proposés par semaine à destination des autres publics qui peuvent être vaccinés, les soignants et les personnes à risque. Le transport sera assuré par la ville d'Avignon. Les seniors qui ne peuvent se déplacer pourront faire appel à la ligne "Allobus" ou à un transport pour les personnes à mobilité réduite au 0800 456 456.

Par ailleurs, de nouveaux créneaux sont disponibles à l'Isle-sur-la-Sorgue, au centre hospitalier. La prise de rendez-vous ouvre ce lundi 1e mars à 13h30 au 04 90 38 96 53. Attention, les créneaux devraient partir très vite, vue la saturation des autres centres de Vaucluse.