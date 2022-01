Coronavirus : un nouveau centre de vaccination ouvre à Gourin

Les tables sont déployées, les barnums sont installés et les doses de vaccin sont prêtes. Le centre de vaccination vient d'ouvrir à Gourin, une commune de 4 000 habitants située dans le Morbihan. Objectif : venir au plus près des habitants.

La Bretagne est la région avec le plus haut taux de vaccination : 97% pour les plus de 12 ans. Et dans les 3% restant, on trouve des personnes qui refusent le vaccin, des personnes qui ont déjà été malades mais aussi des personnes isolées qui n'ont pas forcément eu accès à la vaccination. C'est cette cible qui est visée par l'ouverture des centres de vaccination de proximité.

Les habitants au rendez-vous

Dans le centre-ville de Gourin, des panneaux cartonnés ont fait leur apparition. La peinture jaune est encore fraîche mais on distingue la flèche qui indique le centre de vaccination. Une communication rustique qui fonctionne : 14 personnes sont venues se faire piquer le jour de l'ouverture. Parmi elles, Béatrice : "Je me suis renseignée à la pharmacie ce matin pour savoir s'il pouvaient me faire ma troisième dose comme je suis aide-soignante. C'est eux qui m'ont parlé du centre et qui m'ont dit que je pouvais venir sans rendez-vous", explique la jeune femme.

L'agenda pour les prochains jour se noircit également, par exemple ce mercredi, il y avait d'ores et déjà 17 rendez-vous pris sur internet pour la journée de samedi 29 janvier.

Maintenir le maillage territorial

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé veulent maintenir le maillage territorial de ces centres de vaccination, autrement dit : faire que chacun puisse se faire vacciner près de chez lui.

Et ce, même dans les petites communes rurales comme Gourin, explique Claire Muzellec-Kabouche, la directrice de la délégation départementale du Morbihan de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne. "Ce n'est pas parce que l'on habite en milieu rural que l'on a pas le droit d'avoir, au même titre que les autres habitants du département une offre de centre de vaccination. L'objectif c'est de finaliser certaines campagnes de rappel mais aussi d'aller chercher les personnes qui aujourd'hui n'ont pas encore commencé leur schéma vaccinal", détaille la directrice.

On peut venir à pied depuis le centre-ville - Jean

Quand l'ARS a sollicité Hervé Le Floc'h, le maire de Gourin n'a pas hésité à aménager la salle des fêtes. "Auparavant nous devions aller soit au Faouët soit à Carhaix. Alors ce ne sont pas des distances très longues mais pour les personnes qui n'ont pas un véhicule sous la main c'est intéressant de pouvoir être proche d'un centre de vaccination", se réjouit le maire.

Et ce n'est pas Jean, qui habite la rue juste derrière le centre, qui dira le contraire "Oh bah la proximité, il n'y a pas mieux ! Avant certains allaient jusqu'à Vannes ou Sarzeau, il fallait vraiment vouloir se vacciner ! Là on peut y aller à pied quand on est en ville. C'est bénéfique pour tout le monde", glisse le Gourinois.

Une zone prioritaire

Le centre de vaccination le plus proche va fermer d'ici fin janvier. Il fallait garder un établissement dans la zone, indique la sous préfète de Pontivy, Claire Liétard : "On avait deux ou trois points à récupérer car c'était une zone qui était légèrement moins vaccinée. L'objectif était donc d'offrir la possibilité d'un centre de proximité", indique la sous-préfète.

Le centre est ouvert jusqu'au 31 mars, au minimum. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne.