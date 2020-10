Coronavirus : un nouveau cluster, à Nantes, à la prestigieuse école de commerce Audencia

C'est l'un des plus importants foyers d'infection au coronavirus de la région. Quelques 140 élèves et membre du personnel de l'école de commerce Audencia ont été testés positifs depuis fin septembre. Un test de dépistage massif a eu lieu le 5 octobre. 1500 élèves suivent les cours à distance.

1500 étudiants, soit tous les première et deuxième année de la prestigieuse école de commerce Audencia sont en quatorzaine depuis le 24 septembre, date à laquelle une quarantaine d'élèves et deux membres du personnel ont été testés positifs au coronavirus.

Dépistage massif dans un gymnase

Au total : 1200 étudiants d'Audencia se sont fait dépister dont 600 ce 5 octobre lors d'un test massif organisé par le CHU et l'ARS dans un gymnase à Nantes précise la direction de l'école. Aux 40 cas positifs de fin septembre, s'ajoute une centaine de nouveaux cas. Le directeur des programmes de l'école de commerce assure que dans son établissement au cœur du campus universitaire le protocole sanitaire est respecté à la lettre : sens de circuclation, gel hydroalcoolique, port du masque. Nicolas Arnaud précise que les étudiants se sont contaminés lors de soirées et il le déplore. Les 1eres et 2emes années d'Audencia suivent tous les cours en distanciel depuis fin septembre. L'école de commerce elle reste ouverte à tous les autres étudiants.

Entre inquiétude et inscouciance

Sur le campus près du Petit Port à Nantes, difficile de croire qu'il y a là un cluster. Le parking est plein. A l'école de commerce Audencia les élèves entrent et sortent, Nicolas est venu travailler à la bibliothèque.

Je ne suis pas particulièrement inquiet, l'école à l'air de bien gérer"

La direction d'Audencia précise que les 1ère et 2ème années testés positifs au coronavirus sont tous isolés. Nicolas Arnaud, le directeur des programmes :

Les étudiants se rendent bien compte que leur comportement génère cette situation, ils le regrettent, ils préféreraient être en salle de classe"

Autour du bâtiment d'Audencia des milliers d'autres étudiants viennent suivre les cours à l'université, en classe ou en amphi. Certains sont inquiets. A l'instar de Ronan, il est en fac d'histoire, il découvre l'existence du cluster voisin et ses 140 cas positifs :

C'est énorme !"

Si il y avait eu la même chose dans sa promo selon lui :

Il faudrait tout fermer, la promo et le bâtiment"

Valentin est étudiant à l'université, en éco-gestion. Il file à sa voiture :

Moi j'essaye d'esquiver le plus grand nombre de gens. Je vais juste en cours. Je ne m'assois à côté de personne et je ne parle à personne"

Audencia espère rouvrir à la totalité de ses étudiants lundi prochain. L'école compte au total 5600 étudiants répartis sur plusieurs campus, celui de Nantes est le plus gros.