Coronavirus : un deuxième décès dans l'Oise

Cinq jours après le décès d'un enseignants de Crépy-en-Valois, une personne infectée par le coronavirus est décédée dans l'Oise, a confirmé lundi soir le ministère de la santé. Elle avait été prise en charge par l’hôpital de Compiègne.

Il s'agit d'une femme de 89 ans. Elle habitait à Crépy-en-Valois. Elle est décédée à l’hôpital de Compiègne dans la nuit de samedi à dimanche.

Au collège Jean de la Fontaine, où enseignait le professeur de technologie de 60 ans décédé, les consultations médicales ont débuté lundi matin pour évaluer le risque de contamination au coronavirus des élèves et du personnel de l'établissement.

Le préfet de l'Oise Louis Le Franc a été placé en confinement ce lundi. Il s'agit d'une mesure de précaution. Le préfet a été en contact avec le maire de Crépy-en-Valois Bruno Fortier testé positif au coronavirus.

Depuis le début de l'épidémie, la France a enregistré 191 cas de coronavirus. L'Oise est le département le plus touché. Plusieurs établissements scolaires sont fermés ce lundi dans ce département, mais aussi en Haute-Savoie et dans le Morbihan. L'épidémie a fait plus de 3.000 morts dans le monde et touche une soixantaine de pays.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.