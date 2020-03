Coronavirus : un nouveau décès en France, 191 cas de contamination confirmés

On dénombre un nouveau décès lié au Coronavirus Covid-19 en France et 191 cas de contamination confirmés depuis le début de l'épidémie, annonce ce lundi soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon,

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, annonce ce lundi soir 191 cas confirmés de Coronavirus Covid-19, soit 61 cas de plus que ce dimanche, et un nouveau décès. Le bilan en France est donc de trois morts : le touriste chinois décédé à paris, l'enseignant de l'Oise, et maintenant une femme de 89 "diagnostiquée post-mortem" à l’hôpital de Compiègne. Elle présentait d'autres pathologies.

Selon des sources concordantes, qui avaient indiqué ce décès à l'AFP lundi après-midi, l'octogénaire habitait à Crépy-en-Valois (Oise) où travaillait l'enseignant de 60 ans décédé la semaine dernière.

Par ailleurs, 12 personnes sont guéries et 176 sont toujours hospitalisées, faisant du la France un nouveau foyer de contamination aiguë en Europe.

Nouveau cluster dans le Morbihan

Le directeur général de la Santé ajoute que 42 sont en cours d'investigation. Douze régions sont touchées, dont cinq régions qui comptabilisent plus de dix cas. Un nouveau foyer a été déclaré ce lundi dans le Morbihan. Jérôme Salomon n'a pas pu dire combien de personnes étaient contaminées exactement, car "plusieurs regroupements sont en cours d'analyses."

à lire aussi Coronavirus en Bretagne : le point sur la situation ce lundi soir

Le cluster le plus important reste l'Oise, avec 64 cas confirmés en total. Et la troisième zone la plus touchée est la Haute-Savoie avec 19 cas. "Pour 75% des cas nous avons une explication et une chaîne de transmission", précise Jérôme Salomon.

Les autorités de Santé maintiennent la France en "'stade 2", avec pour objectif de freiner l'évolution de l'épidémie, de ralentir la propagation du virus, et de protéger le zones non ou peu touchées.

Le directeur général de la Santé encourage aux personnes qui souhaitent voyager dans les zone touchées d'être très prudentes, y compris au retour. Il conseille de respecter les consignes nationales, mais aussi les consignes spécifiques des départements et des maires.

Pour les personnels soignants, Jérôme Salomon encourage le port du masque chirurgical. Par ailleurs, l’ensemble de la population doit adopter des mesures d'hygiènes : se laver les mains, tousser ou éternuer dans son coude, utiliser son mouchoir à usage unique une seule fois, appeler le 15 uniquement si on est malade. Le port sur masque est justifié uniquement si on est malade ou en contact avec un cas confirmé.

à lire aussi Coronavirus : les gestes simples à adopter pour se protéger et limiter les risques de contamination

Le directeur général de la Santé évoque le fait que le stade 2 n'est pas compatible avec un droit de retrait. Or, selon les informations de France Bleu Paris, les chauffeurs de bus de l'Essonne du réseau Kéolis ont décidé d'exercer leur droit de retrait dès ce lundi. Les salariés du musée du Louvre ont à nouveau fait valoir leur droit de retrait, après une réunion du CHSCT en début d'après-midi ce lundi. Les mesures prises par la direction concernant le coronavirus ne les rassurent pas.

Un numéro vert est activé 24h/24 pour répondre aux questions : le 0800 130 000.

Coronavirus : 191 cas confirmés en France ce lundi soir © Visactu -

De nombreux évènements annulés

Les conséquences sur le quotidien des Français commencent à se faire sentir : les rassemblements en milieu fermé de plus de 5.000 personnes sont par exemple interdits. Des événements comme le Salon international de l'agriculture ont ainsi été écourtés, le Salon du Livre qui devait se tenir du 20 au 23 mars à Paris a été annulé et la grand-messe mondiale de l'immobilier, le salon Mipim à Cannes (sud-est) a été reportée de mars à juin.

à lire aussi Coronavirus : quels événements annulés en Bretagne ?

D'autres événements qui se déroulent pourtant en extérieur comme le semi-marathon de Paris dimanche ont été annulés. Les autorités ont en outre suspendu les voyages scolaires à l'étranger "jusqu'à nouvel ordre" et l'interruption de ceux en cours.