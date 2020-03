Ce samedi, l'Agence régionale de santé annonce un nouveau décès à l'hôpital en Haute-Loire, lié à l'épidémie de coronavirus. En Auvergne, on constate toujours le même nombre d'hospitalisation, mais cinq personnes sont rentrées chez elles entre hier et aujourd'hui.

Coronavirus : un nouveau décès en Haute-Loire et plus de retour chez soi en Auvergne

Le nombre de décès en Auvergne augmente donc ce samedi soir. D'après l'Agence Régionale de Santé, nous en sommes à six décès, dont quatre dans l'Allier et deux en Haute-Loire, soit un de plus par rapport à hier. Comme hier, les hôpitaux du Cantal et du Puy-de-Dôme n'ont pour l'heure enregistré aucun décès des suites du virus. Cela alors que le Puy-de-Dôme va accueillir d'ici trois jours une vingtaine de malades venus de Bourgogne-Franche-Comté.

Plus de retour chez soi

La bonne nouvelle du communiqué devenu traditionnel de l'ARS, c'est que plusieurs malades ont quitté l'hôpital pour être confinés chez eux. Ainsi, sur les 1 943 patients Covid-19 actuellement hospitalisés dans toute la grande région, 91 sont retournés à leur domicile entre hier et aujourd’hui, dont 5 en Auvergne (1 en Haute-Loire et 4 dans l'Allier).

Au total, selon l'ARS, 84 établissements de la région Auvergne-Rhône-Alpes rapportent prendre ou avoir pris en charge des cas de Covid-19 dans leur établissement, ils étaient 80 hier. Dans 72,9% des cas, ils sont hospitalisés en "conventionnel", contre 22% en réanimation, les cas souvent les plus grave.