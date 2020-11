Coronavirus : un nouveau drive Covid pour se faire tester à Genouillac

Un nouveau drive Covid a ouvert cette semaine à Genouillac. Depuis lundi 16 novembre, les patients qui ont besoin de savoir s'ils sont positifs au coronavirus peuvent venir se faire tester sans sortir de leur voiture. Les tests se font sur rendez-vous auprès du laboratoire Astralab, qui prépare ensuite tous les dossiers et le matériel nécessaire pour les professionnels qui se relaient tous les matins.

Gain de temps et de matériel

Le local est situé au 2 bis rue des Mousseaux, à Genouillac. Il est prêté par la mairie et ce sont environ quinze infirmiers de l'EPS (Etablissement de Soins Primaires) de Genouillac qui assurent les tests. Le principe est simple : après avoir obtenu rendez-vous, il suffit de vous rendre avec votre voiture sur le site. Là, tout est déjà prêt, l'infirmier n'a plus qu'à venir vous prélever directement depuis votre siège auto. A la fin de la matinée, le laboratoire vient récupérer les tests et se charge de vous transmettre les résultats.

"On y pensait déjà en mars, ça a mis un peu de temps à se faire. Mais maintenant, c'est bien plus pratique : on n'a qu'à changer les gants, ça fait du matériel en moins. _Une surblouse, un masque pour la matinée_, alors que quand on se rend à domicile il faut changer pour chaque patient" explique William, l'un des infirmiers. Le drive permet aussi de faire plus de tests en moins de temps. Et évite aux habitants du Nord-Creuse d'aller jusqu'à Guéret pour se faire tester.

Le drive est ouvert tous le smatins de 10h30 à 12h30.

Pour prendre rendez-vous : 05.55.61.99.00